«Схватил ребенка и побежал в укрытие»: что пережили новосибирские туристы в Дубае под обстрелами

«Это такой опыт… Вы знаете, всегда война как-то по телефону или телевизору. А тут ты это ощущаешь, понимаешь, как в таком жить. Мы все получили опыт», — рассказал один из тех, кто вернулся в Новосибирск из Дубая.
Как пишет NGS, все прилетевшие из Дубая в Новосибирск были в хорошем настроении. Многих встречали родственники, некоторые из которых переживали даже сильнее, чем сами туристы.
Самолет летел из Дубая с дозаправкой в Анталье. Туристы вспоминают, что, когда борт вылетел из Антальи, капитан воздушного судна объявил по громкой связи, что они покинули зону боевых действий.
В основном все российские туристы получили номера в отелях и деньги на питание на время задержек рейсов. Однако некоторым не повезло: им пришлось платить свои деньги за продление номеров в отелях.
Но страшнее всего воспоминания об этом отпуске у семей с детьми. Один сибиряк рассказал, что услышал сирены и взрывы, когда был в номере отеля с ребенком — около двух часов ночи.
«“Это самое страшное было. Пришлось схватить ребенка, я в одних трусах и футболке побежал на парковку. Мы там сидели около двух часов. А вчера уже ждали, когда мы зайдем в аэропорт, и опять услышали хлопок. Небо снова закрыли, подождали минут 15−20, всё успокоилось”, — вспоминает мужчина.