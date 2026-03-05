В Приморье задержали подозреваемого в убийстве девятилетней давности

В Приморье следователи раскрыли убийство, случившееся девять лет назад в Октябрьском районе края. Подозреваемый — знакомый погибшего — уже задержан. Об этом сообщил Telegram-канал «Следком Приморья».
В апреле 2017 года в селе Струговка между двумя мужчинами вспыхнул конфликт. Один из них ударил другого металлической трубой по голове, и тот позже умер от тяжелой черепно-мозговой травмы.
Очевидец долгое время скрывал подробности произошедшего: он молчал из страха перед местью. Но в следственном управлении СКР не бросают старые дела — они заново разобрали все детали и опросили участников.
В итоге свидетель открылся и назвал виновного. Задержание провели в Октябрьском муниципалитете. В суд ушло ходатайство об отправке под арест подозреваемого. Мужчине вменяют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, приведшее по неосторожности к смерти — это часть 4 статьи 111 УК РФ.