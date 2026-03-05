Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Комсомольске-на-Амуре погиб слесарь при обслуживании локомотива

Пострадавший мужчина 1974 года рождения был срочно доставлен в больницу, однако спасти его не удалось.

Источник: Дальневосточная транспортная прокуратура

В Комсомольске-на-Амуре слесарь по ремонту подвижного состава получил смертельную травму головы во время работы с локомотивом. Об этом сообщили hab.aif.ru в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

Инцидент произошёл 3 марта в сервисном локомотивном депо. Пострадавший мужчина 1974 года рождения был срочно доставлен в больницу, однако спасти его не удалось — он скончался от полученных повреждений.

Транспортная прокуратура начала проверку по факту трагедии. Ведомство оценит, как соблюдались правила безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, а также требования по охране труда при организации работ в депо.

«Прокуроры контролируют установление всех обстоятельств произошедшего и ход доследственной проверки. По результатам будут приняты меры реагирования», — прокомментировала старший помощник дальневосточного транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ и общественностью Елена Красноярова.