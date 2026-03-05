Взрыв на танкере у берегов Кувейта привёл к утечке нефти

После взрыва танкер начал заполняться водой, а в акватории зафиксирована утечка нефти.
Командир судна уточнил, что в момент инцидента рядом находилось ещё одно небольшое судно, которое вскоре покинуло район происшествия. Все члены экипажа пострадавшего танкера находятся в безопасности. Причины взрыва, а также название и принадлежность танкера, официально не раскрываются.
Ранее Life.ru писал, что страхование судов через Ормузский пролив подорожало в 12 раз — тарифы взлетели с 0,25% до 3% от стоимости судна. Этот узкий морской коридор соединяет Персидский залив с мировым океаном и считается одной из главных энергетических артерий планеты. На фоне эскалации в регионе рынки нервничают, а заявление Дональда Трампа о готовности США взять на себя страхование морской торговли пока не подкреплено конкретными механизмами.
