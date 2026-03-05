Четыре человека пострадали в ночном ДТП в Алматы из-за упавшего ноутбука

Ночью 5 марта в Алматы на пересечении улиц Сатпаева-Манаса произошло ДТП. В момент происшествия автомобиль Hyundai Elantra двигался по Манаса в южном направлении и сворачивал на улицу Сатпаева, сообщает Zakon.kz.