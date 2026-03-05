Четыре человека пострадали в ночном ДТП в Алматы из-за упавшего ноутбука

По словам участника аварии, когда он совершал правый поворот, у него с панели упал ноутбук.
Водитель потянулся за ним, а автомобиль продолжил поворачивать.
В итоге машина на полном ходу заскочила на бордюр, проехала между деревьями, пересекла тротуар, на котором поздней ночью никого не оказалось.
После этого автомобиль на полном ходу врезался в лестницу к пристройке здания.
От мощного удара заднюю часть автомобиля подкинуло и закинуло на дерево.
В результате этого ДТП пострадали четыре человека. Всех их госпитализировали. Среди пострадавших — водитель и трое его пассажиров.
На месте аварии работают сотрудники дорожной полиции, а также службы спасения города Алматы, которые извлекают застрявший между деревом и лестницей автомобиль, освобождая тротуар.
