Две многоэтажки в Мирном в пригороде Хабаровска остаются без холодной воды

У жителей «Солнечного города» вновь отключат холодную воду.

Источник: Хабаровский край сегодня

Ситуацию с водоснабжением в микрорайоне «Солнечный город» села Мирное Хабаровского района удалось частично стабилизировать. Об этом сообщает информационное агентство «Хабаровский край сегодня».

Напомним, на протяжении нескольких дней жители остаются без качественного водоснабжения. Проведенные обследования показали, что утечек на магистральных сетях нет. Давление в сети соответствует нормам.

Вчера коммунальщики провели масштабную промывку сетей с использованием специальной установки «Посейдон». Кроме того, были прочищены стыковочные швы на магистральном участке от водозаборного узла до распределительного пункта.

Между тем, зафиксировано периодическое отсутствие или слабый напор водоснабжения в двух многоквартирных домах (вчера таких домов было четыре). Речь идет о квартирах, расположенных на верхних этажах.

Сегодня специалисты проведут повторную промывку участка трубопровода с применением установки для ликвидации предполагаемого затора. Также управляющие компании повторно промоют внутридомовые сети.

Жителям снова придется потерпеть. Холодная вода в их кранах будет отсутствовать ориентировочно до 16 часов.

Ситуация остается на контроле районных властей.

