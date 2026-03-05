В Иркутске и Улан-Удэ два авиадебошира привлечены к ответственности

В Улан Удэ транспортные полицейские отреагировали на вызов на борт самолёта по маршруту «Улан Удэ — Новосибирск». Там 39 летний иностранец был пьян и грубо высказывался в адрес бортпроводников и других пассажиров. Авиаперевозчик решил не допускать нарушителя к перелёту.
— Аналогичный инцидент произошёл в Иркутске. Наряд полиции вызвали на стоянку воздушного судна рейса «Санкт Петербург — Иркутск». 38 летний житель Приангарья курил на борту самолета, — рассказали КП-Иркутск в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
Мужчина признал, что знал о запрете, но не смог воздержаться до конца полёта. Обоих нарушителей доставили сразу в дежурную часть. В отношении них составили протоколы об административных нарушениях.
