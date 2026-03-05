В Иркутске и Улан-Удэ два авиадебошира привлечены к ответственности

В Улан Удэ транспортные полицейские отреагировали на вызов на борт самолёта по маршруту «Улан Удэ — Новосибирск». Там 39 летний иностранец был пьян и грубо высказывался в адрес бортпроводников и других пассажиров. Авиаперевозчик решил не допускать нарушителя к перелёту.