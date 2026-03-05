Shot: Серия взрывов прогремела над Сочи Краснодарского края

Серия взрывов прозвучала над Сочи Краснодарского края. По предварительным данным, это уже четвертая волна беспилотников, по которой работают системы противовоздушной обороны. Об этом в четверг, 5 марта, сообщил Telegram-канал Shot.
— Очевидцы рассказали, что в общей сложности слышали около 10 взрывов в районе Адлера, «Сириуса» и Лазаревском районе Сочи примерно с 02:00. В небе над Черным морем средства ПВО уничтожают беспилотники-камикадзе. Вспышки от взрывов видны из разных частей города, — говорится в публикации.
Также в одном из районов обнаружили обломки украинского БПЛА на дереве.
Официальной информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
В ту же ночь при атаке украинских БПЛА в Саратовской области пострадали три человека. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин. Раненым оказывают необходимую медпомощь.
Силы противовоздушной обороны за три часа ликвидировали над российскими регионами 48 украинских дронов. Об этом 4 марта сообщили в Министерстве обороны России.