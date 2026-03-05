Ричмонд
На шоссе в аэропорт Бейрута при атаке дрона погибли трое человек

По меньшей мере трое ливанцев погибли в результате атаки израильского беспилотника на машины, которые направлялись в аэропорт Бейрута.

Источник: Аргументы и факты

Не менее трех человек стали жертвами удара израильского беспилотника по автомобилям, направлявшимся к международному аэропорту Бейрута. Такие сведения содержатся в сообщении ливанского Минздрава, согласно которому еще шесть пострадавших были госпитализированы с различными травмами.

Как ранее информировал телеканал Al Jadeed, в одной из машин находился представитель движения «Хезболла», курировавший ракетное направление. Его личность не раскрывается.

Сообщается, что первый автомобиль был атакован на трассе по пути к аэропорту, после чего второй, двигавшийся по соседней полосе ближе к городской черте, также подвергся удару и загорелся в районе школы Каутар.

Ранее сообщалось, что не менее шести человек погибли в результате авиаудара ВВС Израиля по пригороду Бейрута Арамуну. По данным министерства здравоохранения Ливана, число жертв может увеличиться по мере разбора завалов.

«Хезболла»: история «партии создателя» и заклятого врага Израиля
Недавний инцидент с массовым взрывом пейджеров на Ближнем Востоке снова приковал внимание СМИ к «Хезболле» — военизированной исламской организации из Ливана. Признаны ли они террористами, при чем тут Израиль и какие у группировки отношения с Россией, читайте в материале.
