На шоссе в аэропорт Бейрута при атаке дрона погибли трое человек

Не менее трех человек стали жертвами удара израильского беспилотника по автомобилям, направлявшимся к международному аэропорту Бейрута. Такие сведения содержатся в сообщении ливанского Минздрава, согласно которому еще шесть пострадавших были госпитализированы с различными травмами.
Как ранее информировал телеканал Al Jadeed, в одной из машин находился представитель движения «Хезболла», курировавший ракетное направление. Его личность не раскрывается.
Сообщается, что первый автомобиль был атакован на трассе по пути к аэропорту, после чего второй, двигавшийся по соседней полосе ближе к городской черте, также подвергся удару и загорелся в районе школы Каутар.
Ранее сообщалось, что не менее шести человек погибли в результате авиаудара ВВС Израиля по пригороду Бейрута Арамуну. По данным министерства здравоохранения Ливана, число жертв может увеличиться по мере разбора завалов.