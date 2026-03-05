Четверым вандалам грозит срок за разрисованные электрички в Новосибирской области

По версии следствия, в августе прошлого года обвиняемые, прибывшие в регион из разных субъектов страны, совершили противоправные действия на трёх железнодорожных станциях. Объектами их «творчества» стали электропоезда на станциях Татарская, Новосибирск-Главный и Жеребцово. Злоумышленники нанесли на вагоны рисунки и надписи в стиле граффити, испортив внешний вид подвижного состава.
Своими действиями любители уличного искусства нанесли материальный ущерб собственникам составов. Общая сумма причинённого ущерба превысила 570 тысяч рублей. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу мировому судье судебного участка № 4 Железнодорожного судебного района Новосибирска.
