Четверым вандалам грозит срок за разрисованные электрички в Новосибирской области

По версии следствия, в августе прошлого года обвиняемые, прибывшие в регион из разных субъектов страны, совершили противоправные действия на трёх железнодорожных станциях. Объектами их «творчества» стали электропоезда на станциях Татарская, Новосибирск-Главный и Жеребцово. Злоумышленники нанесли на вагоны рисунки и надписи в стиле граффити, испортив внешний вид подвижного состава.