Из-за энергетического коллапса на Кубе в Гаване также нарушено газоснабжение

ГАВАНА, 5 марта. /ТАСС/. Отключение из-за аварии на ТЭЦ национальной электроэнергосистемы Кубы, в результате которого весь центральный регион страны остался в среду без света, также вызвало нарушения в газоснабжении в некоторых районах Гаваны. Об этом сообщила Национальная кубинская компания газа.

Источник: Ernesto Mastrascusa/EPA/TASS

«Из-за отключения национальной электроэнергетической системы в настоящее время нарушена работа сети газоснабжения “Плайя-Марианао” (в районе на западе Гаваны — прим. ТАСС), — говорится в сообщении компании в ее телеграм-канале. — Совместно с гаванским отделением [кубинской национальной] электроэнергетической компании мы работаем над решением проблемы в максимально краткие сроки». Компания уточнила также, что сеть газоснабжения «Гавана» (обслуживает центр столицы) работает в нормальном режиме.

В среду Национальная электроэнергетическая компания Кубы сообщила о том, что весь центральный регион страны — от провинции Пинар-дель-Рио на западе до провинции Камагуэй на востоке — остался без света из-за отключения национальной электроэнергетической сети. Причиной стала авария на основной кубинской теплоэлектростанции имени Антонио Гитераса. Местные власти сообщают о проведении работ по восстановлению электроснабжения. В большинстве районов Гаваны, где в последние три для наблюдались длительные отключения света, электричества нет уже почти сутки, передает корреспондент ТАСС.

