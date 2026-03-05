Из-за энергетического коллапса на Кубе в Гаване также нарушено газоснабжение

«Из-за отключения национальной электроэнергетической системы в настоящее время нарушена работа сети газоснабжения “Плайя-Марианао” (в районе на западе Гаваны — прим. ТАСС), — говорится в сообщении компании в ее телеграм-канале. — Совместно с гаванским отделением [кубинской национальной] электроэнергетической компании мы работаем над решением проблемы в максимально краткие сроки». Компания уточнила также, что сеть газоснабжения «Гавана» (обслуживает центр столицы) работает в нормальном режиме.
В среду Национальная электроэнергетическая компания Кубы сообщила о том, что весь центральный регион страны — от провинции Пинар-дель-Рио на западе до провинции Камагуэй на востоке — остался без света из-за отключения национальной электроэнергетической сети. Причиной стала авария на основной кубинской теплоэлектростанции имени Антонио Гитераса. Местные власти сообщают о проведении работ по восстановлению электроснабжения. В большинстве районов Гаваны, где в последние три для наблюдались длительные отключения света, электричества нет уже почти сутки, передает корреспондент ТАСС.