Отравившая нескольких мужчин девушка оказалась психопаткой

Стали известны результаты психиатрического теста PCL-R, который прошла 22-летняя жительница Южной Кореи, подозреваемая в серии отравлений мужчин. Об этом сообщает издание «Чунъанъ ильбо».
По данным следствия, девушка по фамилии Ким знакомилась с мужчинами и приглашала их на свидания. Во время встреч она давала им напитки, в которые заранее добавляла большую дозу седативных препаратов.
Точно известно о трех пострадавших. Двое мужчин умерли, еще один несколько дней находился в коме. Полиция не исключает, что жертв могло быть больше.
Как пишет газета «Соуль кенчже синмун», возможным мотивом преступлений были деньги. По версии следствия, девушка заставляла мужчин оплачивать дорогие рестораны, отели и доставку еды.
Когда между ними возникали конфликты или мужчины требовали что-то взамен, она давала им напитки с препаратом.
После задержания подозреваемая прошла психиатрический тест PCL-R. В Южной Корее его применяют к людям, совершившим особо жестокие преступления.
Тест оценивает такие качества, как бессердечие, импульсивность и отсутствие сочувствия. Максимальный результат составляет 40 баллов. Человека считают психопатом, если показатель превышает 25 баллов.
Результат Ким оказался выше этого порога.
Адвокат Им Чжухе заявила, что такой диагноз не считается смягчающим обстоятельством. По ее словам, он, наоборот, может указывать на особую тяжесть преступлений.
