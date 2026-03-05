Появились подробности об экипаже газовоза «Арктик метагаз», атакованного Киевом

Помимо двоих, получивших ожоги, остальные 28 членов экипажа российского газовоза «Арктик Метагаз» следуют в Мурманск. Об этом в среду, 4 марта, сообщил официальный представитель Министерства транспорта РФ Николай Шестаков.
— 28 членов экипажа следуют в Мурманск, — цитирует его РИА Новости.
Ранее в Минтрансе сообщили, что российский газовоз атаковали в Средиземном море. Нападение совершили с побережья Ливии безэкипажными катерами Украины. На судне находились 30 человек, их спасли.
Президент РФ Владимир Путин в свою очередь заявил, что нападение на российский газовоз в Средиземном море является терроризмом.
В российском посольстве рассказали, что власти Мальты отказали в эвакуации экипажа газовоза «Арктик Метагаз». Они заявили, что ситуация находится вне их компетенции.
Москва оставляет за собой право принять политико-дипломатические меры в ответ на атаку на газовоз «Арктик Метагаз» в Средиземном море. Об этом высказалась официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.