Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тысячи моряков оказались заперты на судах из-за блокады Ормузского пролива

Около 20 тыс. моряков оказались заперты на обездвиженных судах из-за закрытия движения по Ормузскому проливу.

Источник: Аргументы и факты

Около 20 тысяч моряков оказались заблокированы на судах из-за фактической остановки движения через Ормузский пролив. Об этом в эфире «Би-би-си» заявил генеральный секретарь Международная морская организация Арсенио Домингес.

По его словам, сложившаяся ситуация вызывает серьезную тревогу, учитывая стратегическое значение пролива, через который проходит примерно пятая часть мирового экспорта нефти. Такие перебои отражаются на глобальной экономике, однако в ИМО прежде всего обеспокоены положением экипажей, вынужденных оставаться на обездвиженных судах.

Домингес также отметил, что ограничения затронули порядка 15 тысяч пассажиров круизных лайнеров. Ормузский пролив соединяет Персидский залив с Оманским заливом и далее с Индийским океаном, и его блокирование, по оценке главы организации, имеет не только экономические, но и гуманитарные последствия.

Ранее иранские военные с начала конфликта с США и Израилем нанесли удары более чем по десяти судам, которые пытались пройти через Ормузский пролив.

Узнать больше по теме
Ормузский пролив: главный нефтяной маршрут в эпицентре конфликтов
Ормузский пролив — одна из самых стратегически важных водных артерий мира. Но этот узкий морской коридор — еще и зона постоянной напряженности: Иран не раз угрожал перекрыть его в ответ на санкции и военные угрозы. Разбираемся, где находится пролив, кому он принадлежит и почему его безопасность волнует весь мир.
Читать дальше