Учительница совратила школьника 22 раза в машине и по видеосвязи

В Сингапуре 40-летнюю бывшую учительницу обвиняют по 26 пунктам в сексуальном насилии над несовершеннолетним мальчиком в период с марта по сентябрь 2023 года. Об этом сообщает портал Mothership, ссылаясь на обвинительные акты и ответы местного Министерства образования.
Женщина просила подростка младше 16 лет прислать обнаженные снимки своего тела. Мальчик выполнил просьбу. В тот же период она вела с ним видеосвязь во время купания, чтобы видеть его обнаженным. Несколько раз совершала оральное и вагинальное проникновение в отношении несовершеннолетнего в припаркованной машине.
Один из эпизодов связан с обвинением в сексуальном груминге: она встретилась с жертвой для совершения преступления. Встречи проходили как минимум 13 раз, в результате произошло не менее 22 актов.
Большинство случаев включали оральный и вагинальный секс в автомобиле. Несколько инцидентов без точных дат и мест указаны в отредактированных актах. Последний зафиксированный эпизод датирован 15 сентября 2023 года: сексуальное насилие в припаркованной машине.
Обвинения также касаются подстрекательства к непристойным действиям, воспрепятствования правосудию и других пунктов. В документах не указано, задействовано ли больше одной жертвы, и как женщина познакомилась с подростком. Ее имя не разглашается для защиты жертв.
Министерство образования подтвердило отстранение женщины от работы в ноябре 2023 года. Позже ее уволили. Представитель ведомства указал: МО серьезно относится к проступкам сотрудников и принимает меры, включая увольнение.
Женщина вышла под залог 80 тысяч сингапурских долларов. Дело рассмотрят 6 апреля 2026 года. В случае вины по каждому пункту принуждения к сексуальному проникновению грозит до 20 лет тюрьмы и штраф. За груминг — до трех лет лишения свободы, штраф или оба наказания. За воспрепятствование правосудию — до семи лет тюрьмы, штраф или оба. Телесные наказания не применят, поскольку обвиняемая — женщина.
