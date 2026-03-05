Ричмонд
В Бисерти экс-главу окружного архива будут судить за присвоение денег

Экс-глава архива в Бисерти предстанет перед судом за превышение должностных полномочий.

Источник: Комсомольская правда

В Свердловской области перед судом предстанет бывший руководитель архива Бисертского городского округа. Как сообщает следствие, с 2023 по 2025 годы женщина присвоила себе деньги, поступившие в качестве доплаты сотрудникам учреждения.

— Обвиняемая незаконно распоряжалась денежными средствами архива, поступившими из фонда оплаты труда работникам архива в качестве доплат за исполнение обязанностей временно отсутствующих сотрудников, — пояснили в пресс-службе прокуратуры.

В общей сумме она присвоила себе больше 60,3 тысячи рублей, тем самым причинив ущерб учреждению. Свердловчанку обвиняют по пункту «е» части 3 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий, из корыстных побуждений» и по части 3 статьи 160 УК РФ «Присвоение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения».

Уголовное дело сейчас рассматривают в Нижнесергинском районном суде.