В Бисерти экс-главу окружного архива будут судить за присвоение денег

В общей сумме она присвоила себе больше 60,3 тысячи рублей, тем самым причинив ущерб учреждению. Свердловчанку обвиняют по пункту «е» части 3 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий, из корыстных побуждений» и по части 3 статьи 160 УК РФ «Присвоение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения».