В Бисерти экс-главу окружного архива будут судить за присвоение денег

В Свердловской области перед судом предстанет бывший руководитель архива Бисертского городского округа. Как сообщает следствие, с 2023 по 2025 годы женщина присвоила себе деньги, поступившие в качестве доплаты сотрудникам учреждения.
— Обвиняемая незаконно распоряжалась денежными средствами архива, поступившими из фонда оплаты труда работникам архива в качестве доплат за исполнение обязанностей временно отсутствующих сотрудников, — пояснили в пресс-службе прокуратуры.
В общей сумме она присвоила себе больше 60,3 тысячи рублей, тем самым причинив ущерб учреждению. Свердловчанку обвиняют по пункту «е» части 3 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий, из корыстных побуждений» и по части 3 статьи 160 УК РФ «Присвоение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения».
Уголовное дело сейчас рассматривают в Нижнесергинском районном суде.