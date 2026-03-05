Al Arabiya: Израиль нанес авиаудар по лагерю беженцев Аль-Бадави в Ливане

Израильские ВВС нанесли удар по лагерю беженцев Аль-Бадави, расположенному на севере Ливана. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.
По данным СМИ, атака была осуществлена с воздуха и затронула территорию лагеря, где проживают палестинские беженцы. Подробности о возможных последствиях на момент публикации уточнялись.
Как передает телеканал Al Jadeed, удар пришелся по одной из квартир внутри лагеря Аль-Бадави. Иная информация о разрушениях и пострадавших пока не приводится.
Ранее сообщалось, что не менее шести человек погибли в результате авиаудара ВВС Израиля по пригороду Бейрута Арамуну. По данным министерства здравоохранения Ливана, число жертв может увеличиться по мере разбора завалов.