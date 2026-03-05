Суд арестовал новосибирца за поджог квартиры на улице Петухова

Инцидент произошел 2 марта в доме № 14/8 по улице Петухова, где злоумышленник умышленно совершил поджог жилья. В результате действий обвиняемого потерпевшей был причинен значительный материальный ущерб на сумму 800 тысяч рублей. Как следует из материалов дела, ранее мужчина уже угрожал женщине, а также следил за ней. В судебном заседании фигурант не отрицал свою причастность к преступлению.
Принимая решение, суд учёл ряд отягчающих обстоятельств: мужчина обвиняется в умышленном преступлении, имеет непогашенную судимость за особо тяжкое деяние, также у него нет постоянного места жительства и устойчивых социальных связей. Кроме того, были приняты во внимание показания потерпевшей, которая заявила, что опасается за свою жизнь и безопасность своих детей.
Суд пришел к выводу, что, оставаясь на свободе, обвиняемый может скрыться от следствия или продолжить преступную деятельность. В связи с этим мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он пробудет в СИЗО как минимум до 1 мая 2026 года.
