Суд арестовал новосибирца за поджог квартиры на улице Петухова

Инцидент произошел 2 марта в доме № 14/8 по улице Петухова, где злоумышленник умышленно совершил поджог жилья. В результате действий обвиняемого потерпевшей был причинен значительный материальный ущерб на сумму 800 тысяч рублей. Как следует из материалов дела, ранее мужчина уже угрожал женщине, а также следил за ней. В судебном заседании фигурант не отрицал свою причастность к преступлению.