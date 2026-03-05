Под Новосибирском осудили банду по делу о сбыте марихуаны

Искитимский районный суд Новосибирской области вынес приговор участникам организованной преступной группы, занимавшейся незаконным сбором и сбытом марихуаны. Об этом сообщили в паблике «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» в соцсети «ВКонтакте».
Согласно материалам дела, в 2023—2024 годах группа под руководством Константина Бульдяева собирала дикорастущую коноплю на территории региона и распространяла её как наркотик. В ходе совместной операции УФСБ и полиции было изъято более 80 килограммов каннабиса.
Константин Бульдяев признан виновным в организации сбыта наркотиков и незаконном хранении оружия. Получил 14,5 лет колонии строгого режима.
Валерия Бабыкина осуждена за покушение на сбыт — 13 лет в колонии общего режима. При этом она оправдана по двум эпизодам, признана невиновной и имеет право на реабилитацию.
Алексей Черниченко приговорён к 3 годам и 1 месяцу за хранение наркотиков и оружия — отбывать наказание будет в колонии общего режима.
