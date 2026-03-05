Под Новосибирском осудили банду по делу о сбыте марихуаны

Согласно материалам дела, в 2023—2024 годах группа под руководством Константина Бульдяева собирала дикорастущую коноплю на территории региона и распространяла её как наркотик. В ходе совместной операции УФСБ и полиции было изъято более 80 килограммов каннабиса.