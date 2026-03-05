Ричмонд
Павлодарка в суде отказалась от обвинения в изнасиловании и получила срок

Жительница Павлодара, которая в октябре 2025 года проходила потерпевшей по делу об изнасиловании, предстала перед судом за дачу ложных показаний, передает NUR.KZ со ссылкой на irbis.tv.

Источник: Nur.kz

В октябре 2025 года 35-летнего павлодарца осудили на 5 лет и 2 месяца за насильственные действия в отношении 22-летней девушки.

Согласно материалам дела, мужчина и девушка распивали спиртное в квартире, мужчина стал требовать интима, получив отказ, стал действовать силой.

Однако в суде потерпевшая заявила, что все происходило по обоюдному согласию. Учитывая, что дача ложных показаний уголовно наказуема, в отношении девушки тоже открыли дело.

На суде она заявила, что решила обелить насильника, потому что побоялась угроз со стороны друзей и родственников мужчины.

Суд назначил ей наказание в виде 5 лет условно.