Павлодарка в суде отказалась от обвинения в изнасиловании и получила срок

В октябре 2025 года 35-летнего павлодарца осудили на 5 лет и 2 месяца за насильственные действия в отношении 22-летней девушки.
Согласно материалам дела, мужчина и девушка распивали спиртное в квартире, мужчина стал требовать интима, получив отказ, стал действовать силой.
Однако в суде потерпевшая заявила, что все происходило по обоюдному согласию. Учитывая, что дача ложных показаний уголовно наказуема, в отношении девушки тоже открыли дело.
На суде она заявила, что решила обелить насильника, потому что побоялась угроз со стороны друзей и родственников мужчины.
Суд назначил ей наказание в виде 5 лет условно.