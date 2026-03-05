Вездеход с двумя братьями пропал на Чукотке

Пропавшие — родные братья 1976 и 1983 годов рождения. Они отправились на снегоболотоходе «Трекол» с коммерческим грузом из Анадыря. Спутникового телефона у них с собой не было. Связь с ними прервалась, и до сих пор их местонахождение неизвестно.