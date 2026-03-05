Тела четырех жильцов обнаружены в одном подъезде в Шымкенте

В Шымкенте в трех квартирах одного подъезда обнаружены тела четырех человек. По предварительным данным, причиной трагедии могло стать отравление газом, передает BAQ.KZ со ссылкой на телеканал КТК.
Инцидент произошёл днем 3 марта в микрорайоне Студенческий городок Туранского района.
По словам жильцов дома, в одной из квартир были найдены тела 31-летней женщины и 16-летней девушки. В другой квартире на втором этаже без признаков жизни обнаружили 23-летнего мужчину. Ещё одна погибшая — 20-летняя студентка — находилась в съёмной квартире на третьем этаже. Как рассказали соседи, ее тело хозяйка жилья обнаружила в ванной комнате.
Жители подъезда утверждают, что характерный запах газа ощущался на протяжении нескольких дней, однако официальных комментариев от газовой службы на данный момент не поступало.
В полиции сообщили о возбуждении уголовного дела по факту оказания услуг, повлёкших смерть человека. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
«Первой девушку нашли около 12 часов дня. Хозяйка квартиры увидела, что дверь в ванную закрыта, вскрыла ее и обнаружила квартирантку без признаков жизни. После этого вызвали участкового. Жильцов начали выводить на улицу. Спасатели вскрыли другие квартиры и нашли ещё тела», — рассказал житель подъезда Ислам Файзуллаев.