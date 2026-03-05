Тела четырех жильцов обнаружены в одном подъезде в Шымкенте

По словам жильцов дома, в одной из квартир были найдены тела 31-летней женщины и 16-летней девушки. В другой квартире на втором этаже без признаков жизни обнаружили 23-летнего мужчину. Ещё одна погибшая — 20-летняя студентка — находилась в съёмной квартире на третьем этаже. Как рассказали соседи, ее тело хозяйка жилья обнаружила в ванной комнате.