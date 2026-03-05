В Новосибирске задержан директор стройфирмы по делу о хищении миллионов у поликлиники

Прокуратура Новосибирской области взяла под особый контроль расследование уголовного дела о крупном мошенничестве при реализации национального проекта «Здравоохранение». Правоохранители вскрыли схему хищения бюджетных средств, к которой оказался причастен руководитель подрядной организации, работавшей на социально значимых объектах региона.
В ходе надзорных мероприятий, начатых из-за срыва сроков строительства ФОКа в селе Северное, внимание прокуроров привлекла компания-подрядчик. Выяснилось, что эта же организация ранее получила госконтракт на реконструкцию здания поликлиники в Колыванской центральной районной больнице. Работы финансировались в рамках национального проекта «Здравоохранение», а заказчиком выступало ГКУ НСО «Управление капитального строительства».
Установлено, что бизнесмен закупил и установил в медучреждении оборудование, стоимость которого была значительно ниже предусмотренной сметой и контрактом. Разница в цене, а это более 9,5 миллиона рублей, была похищена и, по версии следствия, обращена в пользу руководителя компании.
По материалам прокурорской проверки Главным следственным управлением ГУ МВД России по Новосибирской области было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Благодаря оперативному надзорному сопровождению подозреваемого удалось задержать прямо в аэропорту Толмачёво — он пытался покинуть город сразу после прилета. Ход расследования уголовного дела остается на личном контроле областной прокуратуры.