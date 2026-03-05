В Иркутске осудили мужчину за покупку и контрабанду пиломатериалов

30-летнего подсудимого приговорили к 4,5 годам колонии-поселения. Ему также запрещено заниматься предпринимательством и внешнеэкономической деятельностью в лесной отрасли на три года. С осужденного взыскали около 68 миллионов рублей в пользу государства.