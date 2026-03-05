Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутске осудили мужчину за покупку и контрабанду пиломатериалов

30-летнего подсудимого приговорили к 4,5 годам колонии-поселения.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске осудили мужчину за контрабанду пиломатериалов. В период с 2021 по 2022 год директор торговой компании в сфере лесоматериалов, купил незаконно вырубленные хвойные пиломатериалы. Объем закупки превысил 6,4 тысячи кубических метров, а сумма сделки составила более 22 миллионов рублей.

— Далее, он переправил эти товары через таможню. В документах были указаны неверные данные о происхождении товаров. После их продажи по рыночной стоимости, сумма выручки составила более 45,5 миллиона рублей, — сообщили КП-Иркутск в пресс-службе региональной прокуратуры.

30-летнего подсудимого приговорили к 4,5 годам колонии-поселения. Ему также запрещено заниматься предпринимательством и внешнеэкономической деятельностью в лесной отрасли на три года. С осужденного взыскали около 68 миллионов рублей в пользу государства.