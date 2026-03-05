Полет японской ракеты Kairos прервали через несколько минут после запуска

Запуск ракеты Kairos 3 с пятью спутниками, осуществленный японской частной компанией Space One, завершился досрочным прекращением полета. Об этом представители компании сообщили во время прямой трансляции старта, признав миссию неудачной спустя несколько минут после запуска.
На видеокадрах было заметно, что вскоре после старта ракета начала неуправляемо вращаться и затем исчезла из поля зрения. После этого оператор подтвердил прерывание полета. Эта попытка стала четвертой для данной модификации носителя: ранее запуски откладывались из-за неблагоприятной погоды и технических проблем.
Неудачи сопровождали и предыдущие версии ракеты. В марте 2024 года одна из них взорвалась практически сразу после старта, а в декабре того же года другой запуск был остановлен примерно через десять минут после начала полета.
Ранее российская ракета «Союз-2.1б» доставила на целевую орбиту космические аппараты, которые уже приняты на управление наземными средствами космических войск Воздушно-космические сил Российской Федерации.