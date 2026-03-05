В психоневрологическом интернате в Прокопьевске сняли карантин

В конце января министерство труда и соцзащиты Кузбасса сообщало, что в январе умерли девять человек из психоневрологического интерната в Прокопьевске, где было массовое заражение гриппом группы А и пневмонией. Возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. По данным на 30 января, в больницах находился 51 пациент из интерната, из них четверо — в тяжелом состоянии. По данным на 25 февраля, все пациенты выписаны из больницы.