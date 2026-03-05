Ричмонд
В четырех районах Ростовской области отразили атаку БПЛА

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 марта. /ТАСС/. Беспилотники уничтожены в четырех районах Ростовской области. Пострадавших и разрушений нет, беспилотная опасность сохраняется в регионе, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Источник: РИА "Новости"

«Минувшим вечером и ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в четырех районах — Чертковском, Шолоховском, Белокалитвинском, Тарасовском. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться. Беспилотная опасность сохраняется. Будьте осторожны!» — написал он в Telegram-канале.

