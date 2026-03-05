Эксперт рассказал, какие личные данные россиян могут утечь в сеть

Практически любую информацию о человеке сегодня можно найти в интернете — как в открытом доступе, так и через нелегальные сервисы. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
По его словам, цифровой след человека формируется из разных источников. В него входят публикации в социальных сетях, фотографии с данными о месте съемки, профессиональные профили, резюме и история поисковых запросов.
Однако главным источником информации о пользователях остаются утечки данных из баз интернет-магазинов, банков, служб доставки и различных реестров.
Как отметил юрист, в сети часто можно найти фамилию и имя человека, дату рождения, номер паспорта, ИНН, контактные данные, примерный уровень дохода, наличие автомобиля и даже информацию о долгах.
Хаминский подчеркнул, что полностью удалить сведения о себе из интернета практически невозможно. Но можно уменьшить количество доступной информации.
Он посоветовал закрыть профили в социальных сетях для посторонних, скрыть номер телефона в настройках мессенджеров и включить двухфакторную аутентификацию в почте, на «Госуслугах» и в других сервисах.
Также эксперт рекомендовал удалять аккаунты, которыми человек больше не пользуется, и при покупках в интернете указывать минимум личных данных. Кроме того, лучше использовать разные электронные почты — например, одну для банков и работы, а другую для регистраций в интернет-магазинах.
По словам юриста, такие меры не смогут полностью убрать цифровой след, но сделают сбор информации о человеке значительно сложнее.
