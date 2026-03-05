Эксперт рассказал, какие личные данные россиян могут утечь в сеть

Практически любую информацию о человеке сегодня можно найти в интернете — как в открытом доступе, так и через нелегальные сервисы. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.