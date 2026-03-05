«Не мог даже говорить»: красноярские приставы помогли упавшему на улице прохожему

Судебные приставы помогли красноярцу, упавшему на улице в центре города. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
Мужчина средних лет переходил улицу Кирова, поскользнулся и не смог подняться самостоятельно. Это заметили сотрудники ГУФССП, находившиеся на посту в здании Главного управления. Они сразу сообщили руководству.
На помощь пришли начальник отделения оперативного дежурства Вячеслав Ямпольский и начальник отдела организации обеспечения установленного порядка деятельности судов Семен Бырдин.
«Мужчина лежал на земле и не мог даже говорить. Мы оперативно вызвали скорую помощь, подложили под голову и тело гражданина спальный мешок и находились с ним до приезда медицинской бригады», — поделился Вячеслав Ямпольский.
Красноярца госпитализировали, сейчас его жизни ничего не угрожает.