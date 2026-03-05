В Усольском районе в результате лобового столкновения с автобусом погиб водитель внедорожника.

Авария произошла днем 5 марта на виадуке трассы «Усолье-Сибирское — Ангарск» (1819-й километр) возле поселка Железнодорожный.
По предварительным данным Госавтоинспекции, 69-летний водитель автомобиля «Toyota RAV4» выехал на «встречку», где столкнулся с рейсовым автобусом ПАЗ. В момент ДТП автобус следовал по маршруту Усолье — Ангарск, в салоне находились 15 пассажиров. Никто из них, а также водитель автобуса, не пострадали.
К сожалению, водитель легкового автомобиля получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался до приезда медиков.
Обстоятельства трагедии выясняются. Подробности о причинах выезда на встречную полосу устанавливаются в ходе проверки.