В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА

ВОРОНЕЖ, 5 марта. /ТАСС/. Режим опасности атаки БПЛА снят на территории Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале.
«Отбой опасности атаки БПЛА в регионе!» — написал он.
По словам губернатора, минувшей ночью в небе над одним из городов Воронежской области дежурными силами ПВО был обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат. «По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет», — сообщил Гусев.
