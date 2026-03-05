Ричмонд
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА

По словам губернатора Александра Гусева, ночью в небе над одним из городов Воронежской области дежурными силами ПВО был сбит БПЛА.

ВОРОНЕЖ, 5 марта. /ТАСС/. Режим опасности атаки БПЛА снят на территории Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале.

«Отбой опасности атаки БПЛА в регионе!» — написал он.

По словам губернатора, минувшей ночью в небе над одним из городов Воронежской области дежурными силами ПВО был обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат. «По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет», — сообщил Гусев.

