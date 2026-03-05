Ричмонд
Украина атаковала дронами Ростовскую область

Минувшим вечером и ночью в Ростовской области ПВО отражала воздушную атаку. Украинские беспилотники уничтожены в четырёх районах: Чертковском, Шолоховском, Белокалитвинском и Тарасовском. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Информация о пострадавших и разрушениях на земле пока не поступала. Режим беспилотной опасности в регионе сохраняется.

Также ПВО этой ночью отражала атаку беспилотников на Саратов и Энгельс. В результате налёта пострадали три человека. Гражданские объекты получили повреждения.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

