При разборе завалов на заводе в Тульской области нашли тело второго погибшего

Инцидент произошёл в одном из цехов завода по производству металлоконструкций на улице Заводской. По данным спасателей, кровля обрушилась из-за скопления снега и льда на площади около 1,2 тысячи квадратных метров. В момент ЧП в помещении находились 45 сотрудников, 43 из них смогли выйти самостоятельно.