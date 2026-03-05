Жительница Норильска доверилась новому знакомому и потеряла более двух миллионов

59-летняя жительница Норильска доверилась новому знакомому и потеряла крупную сумму. Об этом рассказали в краевом МВД. В конце 2025 года женщина познакомилась на сайте знакомств с мужчиной. Он начал рассказывать ей о ставках и том, как «легко на них зарабатывать». Одинокая женщина доверилась и скачала на свой смартфон специальное приложение.
Через некоторое время ей понадобились деньги и она захотела вывести заработанное из приложения. Но друг сообщил, что сделать этого не получится: якобы сначала нужно оформить кредит, после этого деньги введут в оборот. Затем кредит аннулируется и долгов не будет.
Горожанка решила отказаться от затеи, но мужчина начал ее запугивать, обвиняя в отмывании денежных средств. Чтобы не потерять прибыль она оформила на себя кредит на сумму 820 тысяч рублей и перевела свои средства в размере более 1,2 миллиона рублей. Позже женщина поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию. Заведено уголовное дело.