В Омской области пчеловоды жалуются на гибель пчел после обработки полей

С 1 марта 2026 года начали действовать поправки к законам о пчеловодстве и об обращении с пестицидами и агрохимикатами. Они усиливают требования к информированию: аграрии должны заранее уведомлять владельцев пасек, находящихся в радиусе до 7 км от участков, где планируется обработка. Уточняются и сроки оповещения — вводится «коридор» между максимальным и минимальным периодом предупреждения, а для случаев, связанных с ЧС или переносом работ из-за погоды, предусмотрено уведомление не позднее чем за 24 часа.