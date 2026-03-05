Ричмонд
В Омской области пчеловоды жалуются на гибель пчел после обработки полей

Аграриев обязали заранее предупреждать об обработке полей и публиковать данные во ФГИС «Сатурн», но пчеловоды говорят: на практике пчелы продолжают гибнуть.

Источник: Om1 Омск

В Омской области пчеловоды продолжают фиксировать гибель пчелиных семей после обработки сельхозугодий химическими препаратами. Несмотря на вступившие в силу с начала марта изменения в федеральном законодательстве, представители отрасли считают, что новые нормы пока не дают реальной защиты пасекам, сообщает «Омск-Информ».

С 1 марта 2026 года начали действовать поправки к законам о пчеловодстве и об обращении с пестицидами и агрохимикатами. Они усиливают требования к информированию: аграрии должны заранее уведомлять владельцев пасек, находящихся в радиусе до 7 км от участков, где планируется обработка. Уточняются и сроки оповещения — вводится «коридор» между максимальным и минимальным периодом предупреждения, а для случаев, связанных с ЧС или переносом работ из-за погоды, предусмотрено уведомление не позднее чем за 24 часа.

Кроме того, в документах закрепили новые механизмы контроля: вводятся понятия чрезвычайной ситуации, карта применения пестицидов, а сведения о работах (в том числе препараты, адреса, даты и сроки изоляции пчел) должны размещаться в государственной системе ФГИС «Сатурн», созданной для прослеживаемости оборота и применения пестицидов и агрохимикатов.

Цель нововведений — сделать применение средств защиты растений более прозрачным и снизить число случаев массовой гибели насекомых. Однако омские пчеловоды указывают, что на практике сельхозпроизводители нередко нарушают правила или используют дешёвые препараты, опасные не только для вредителей, но и для полезных насекомых, птиц и мелких животных.

Подобные истории в регионе уже приводили к судебным разбирательствам. Так, в Омской области пчеловоды через суд добивались компенсаций за гибель пчёл после обработки полей — в одном из случаев речь шла о взыскании 1,5 млн рублей.