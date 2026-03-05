Ричмонд
Тело обнаружили после обрушения кровли на предприятии в Тульской области

Тело погибшего обнаружили на месте обрушения крыши в одном из цехов предприятия по производству металлоконструкций в Тульской области. Об этом в четверг, 5 марта, сообщает пресс-служба МЧС по региону.

— Поисково-спасательные работы велись всю ночь. Спасатели в ходе разбора завалов обнаружили тело погибшего в результате обрушения кровли в Тульской области, — передает канал ведомства в МАХ.

Инцидент произошел 4 марта. По данным МЧС, в момент обрушения в здании находилось 42 человека.

В городе Златоусте в Челябинской области рабочего насмерть задавило обломками заводского цеха, который обрушился во время сноса заброшенной части предприятия. Спасатели обнаружили тело 33-летнего мужчины при разборе завалов.