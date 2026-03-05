Силы ПВО за ночь сбили 76 дронов ВСУ над территорией России

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь ликвидировали 76 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией России. Об этом в четверг, 5 марта, сообщили в Министерстве обороны РФ.
Так, 33 дрона сбили над Саратовской областью, еще 17 — над Черным морем, 10 — над Республикой Крым, девять — над Ростовской областью, четыре — над Краснодарским краем.
Кроме того, два беспилотника уничтожили над территорией Волгоградской области, один — над Астраханской областью, передает ТАСС.
В этот же день при атаке украинских БПЛА в Саратовской области пострадали три человека. Имеются повреждения гражданских объектов. В настоящее время на местах работают все профильные службы.
В феврале в Краснодарском крае из-за падения фрагментов украинских дронов пострадали два человека в поселке Ильском Северского района. Жителей оперативно госпитализировали и оказали им всю необходимую медицинскую помощь.