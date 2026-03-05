В Альметьевске грузовик насмерть придавил рабочего при замене колеса

Трагический инцидент произошел 4 марта на одном из предприятий Альметьевска — во время ремонта грузового автомобиля погиб мужчина. Об этом сообщили в прокуратуре Республики Татарстан.
ЧП случилось примерно в 14:50. По предварительным данным, сотрудник предприятия менял шину на грузовике. Машина была поднята на домкрат, и мужчина, завершив работу с колесом, попытался забраться в кабину. В этот момент транспортное средство сорвалось с домкрата, сдвинулось вперед и прижало работника между передним колесом и стеной здания.
Спасти мужчину не удалось — он погиб на месте.
По факту произошедшего прокуратура организовала проверку. Специалисты изучат, как на предприятии организована работа с грузовой техникой, соблюдались ли требования охраны труда при проведении ремонтных работ, был ли исправен используемый инвентарь.
«Если в ходе проверки будут выявлены нарушения, прокуратура примет соответствующие меры реагирования», — подчеркнули в ведомстве.