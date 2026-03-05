В Альметьевске грузовик насмерть придавил рабочего при замене колеса

ЧП случилось примерно в 14:50. По предварительным данным, сотрудник предприятия менял шину на грузовике. Машина была поднята на домкрат, и мужчина, завершив работу с колесом, попытался забраться в кабину. В этот момент транспортное средство сорвалось с домкрата, сдвинулось вперед и прижало работника между передним колесом и стеной здания.