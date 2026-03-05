Движение по трассе М‑5 на западе Челябинской области затруднено из‑за метели

Госавтоинспекция призывает автолюбителей отказаться от дальних поездок на личном транспорте до улучшения погодных условий. Но если поездка неизбежна — быть предельно внимательными и проявлять повышенную осторожность на дорогах в связи с непогодой, двигаться на пониженной скорости, соблюдать безопасную дистанцию, включать внешние световые приборы, дополнительно используя противотуманные фары.