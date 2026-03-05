Движение по трассе М‑5 на западе Челябинской области затруднено из‑за метели

В Челябинской области заметает горнозаводскую зону. Утром в четверг, 5 марта, на участке с 1685-го по 1636-й километр автодороги М-5 «Урал» в Саткинском и Катав-Ивановском округах наблюдаются затруднения в движении, сообщает Госавтоинспекция региона.
«Объезд данного участка возможен через населенные пункты Бакал, Сатка, Катав-Ивановск, Первуха», — говорится в сообщении.
Госавтоинспекция призывает автолюбителей отказаться от дальних поездок на личном транспорте до улучшения погодных условий. Но если поездка неизбежна — быть предельно внимательными и проявлять повышенную осторожность на дорогах в связи с непогодой, двигаться на пониженной скорости, соблюдать безопасную дистанцию, включать внешние световые приборы, дополнительно используя противотуманные фары.
«При возникновении затруднительных ситуаций в пути — обращайтесь к ближайшему экипажу ДПС. На автодороге М-5 “Урал” несут службу 15 экипажей ДПС Госавтоинспекции, которые оказывают помощь водителям и сопровождают снегоуборочную технику», — уточнили в ведомстве.
Также в случае затруднений можно звонить в единую диспетчерскую службу по телефону 112 или дежурную часть полиции по телефону 02 (102).
Ранее ИА «Первое областное» сообщало, что на трассе М-5 «Урал», на участке от границы с Республикой Башкортостан до поворота на Чебаркуль, из-за обильных снегопадов ввели ограничения для автобусов и фур. Ограничения сохраняются до семи часов вечера четверга, 5 марта.