В Копейске введен локальный карантин по бешенству животных

В Копейске (Челябинская область) введен локальный карантин по бешенству животных, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Неблагополучным пунктом объявлена территория в радиусе до двух километров от улицы Ялтинская, где выявлен эпизоотический очаг.
Ограничительные мероприятия устанавливаются до их отмены через 60 календарных дней «после убоя последнего подозреваемого в заболевании бешенством или уничтожения последнего трупа восприимчивого животного», говорится в документе.
Главе города рекомендовано обеспечить выполнение плана мероприятий по ликвидации эпизоотического очага бешенства и предотвращению распространения возбудителя.