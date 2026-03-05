Ричмонд
В Копейске введен локальный карантин по бешенству животных

Соответствующее распоряжение губернатора опубликовано 4 марта.

Источник: dostup1

В Копейске (Челябинская область) введен локальный карантин по бешенству животных, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Неблагополучным пунктом объявлена территория в радиусе до двух километров от улицы Ялтинская, где выявлен эпизоотический очаг.

Ограничительные мероприятия устанавливаются до их отмены через 60 календарных дней «после убоя последнего подозреваемого в заболевании бешенством или уничтожения последнего трупа восприимчивого животного», говорится в документе.

Главе города рекомендовано обеспечить выполнение плана мероприятий по ликвидации эпизоотического очага бешенства и предотвращению распространения возбудителя.