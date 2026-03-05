В Братском районе пенсионер пришел забрать из гостей сожительницу и до смерти избил хозяина дома

Трагедия произошла в поселке Харанжино. Как следует из материалов уголовного дела, утром сожительница пенсионера пошла в гости к приятелям. Там она в компании распивала спиртное. Через несколько часов за женщиной пришел ее сожитель и стал требовать, чтобы та вернулась домой. Женщина отказывалась. Немного погодя за нее вступился хозяин дома. В результате мужчины стали конфликтовать, в конце концов ссора завершилась рукоприкладством. Пришедший за своей женой пенсионер нанес оппоненту несколько ударов, после чего ушел. Впоследствии потерпевший от полученных травм скончался.
Подозреваемого задержали. Поначалу пенсионер заявлял о своей непричастности к преступлению. Однако позже во всем сознался, заявив, что убивать потерпевшего не хотел — наносить ему удары стал только во время конфликта, а когда уходил, тот еще был жив.
Суд признал мужчину виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека (ч. 4 ст. 111 УК РФ), и назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Подсудимый оспаривать приговор не стал.