В Братском районе пенсионер пришел забрать из гостей сожительницу и до смерти избил хозяина дома

Трагедия произошла в поселке Харанжино. Как следует из материалов уголовного дела, утром сожительница пенсионера пошла в гости к приятелям. Там она в компании распивала спиртное. Через несколько часов за женщиной пришел ее сожитель и стал требовать, чтобы та вернулась домой. Женщина отказывалась. Немного погодя за нее вступился хозяин дома. В результате мужчины стали конфликтовать, в конце концов ссора завершилась рукоприкладством. Пришедший за своей женой пенсионер нанес оппоненту несколько ударов, после чего ушел. Впоследствии потерпевший от полученных травм скончался.