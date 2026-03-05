В Саратовской области при атаке БПЛА повреждены окна соцучреждений и жилых домов

«В результате ночной атаки БПЛА были повреждены окна в нескольких социальных учреждениях и жилых домах. Восстановительные работы начнутся в ближайшее время», — проинформировал он.
Губернатор отметил, что специалисты уже работают по каждому объекту и просчитывают необходимые для замены объемы. Пострадавшим гражданам оказывается медицинская помощь.
Ранее глава региона сообщал, что в результате атаки БПЛА, по предварительным данным, пострадали три человека, были повреждены гражданские объекты.
