В Саратовской области при атаке БПЛА повреждены окна соцучреждений и жилых домов

САРАТОВ, 5 марта. /ТАСС/. Окна в нескольких социальных учреждениях и жилых домах получили повреждения в результате ночной атаки БПЛА в Саратовской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Роман Бусаргин.

Источник: РИА "Новости"

«В результате ночной атаки БПЛА были повреждены окна в нескольких социальных учреждениях и жилых домах. Восстановительные работы начнутся в ближайшее время», — проинформировал он.

Губернатор отметил, что специалисты уже работают по каждому объекту и просчитывают необходимые для замены объемы. Пострадавшим гражданам оказывается медицинская помощь.

Ранее глава региона сообщал, что в результате атаки БПЛА, по предварительным данным, пострадали три человека, были повреждены гражданские объекты.

