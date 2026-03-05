Директора строительной компании из Иркутска отправили под домашний арест

— Обвиняемый заключал договоры строительного подряда на строительство частных жилых домов, в том числе с участниками государственных программ социальной поддержки, таких как материнский капитал и семейная ипотека. При этом он умышленно не выполнял взятые на себя договорные обязательства, — уточняется в материалах дела.