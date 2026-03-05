Директора строительной компании из Иркутска отправили под домашний арест

В Иркутске генерального директора строительной компании ООО «Стройинновации» и ООО «ИЗБК» отправили под домашний арест. Об этом сообщили КП-Иркутск в пресс-службе судов общей юрисдикции Приангарья.
— Обвиняемый заключал договоры строительного подряда на строительство частных жилых домов, в том числе с участниками государственных программ социальной поддержки, таких как материнский капитал и семейная ипотека. При этом он умышленно не выполнял взятые на себя договорные обязательства, — уточняется в материалах дела.
Суд, рассмотрев материалы дела, сведения об обвиняемом и тяжесть обвинения, назначил ему домашний арест до 2 мая. Постановление пока не вступило в законную силу.
Ранее КП-Иркутск рассказывала, что боец СВО из Усть-Кута провел 51 день на боевом задании. Мужчина укрывался в яме от постоянных атак вражеских беспилотников и без возможности эвакуации. Попав в госпиталь, он нашел свою любовь.