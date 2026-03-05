Во Флориде мужчину нашли по плечи в грязи спустя несколько дней поисков

25 февраля мужчину нашли в песчаном карьере — он буквально увяз в грязи по плечи. Его состояние было критическим: обезвоживание, переохлаждение и полное истощение. Спасательная операция длилась три часа — пожарные рисковали сами застрять в нестабильном грунте, но всё же сумели вытащить пострадавшего. Затем его экстренно доставили в больницу на вертолёте. Тётя Эндрю призналась, что, по её оценкам, он мог провести в грязевой ловушке около четырёх суток.