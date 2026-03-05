Приставы Приангарья раскрыли судьбу скрывавшихся от закона преступников

IrkutskMedia, 5 марта. 4 марта в Иркутске в пресс-центре газеты «Областная» (18+) прошла пресс-конференция о результатах принудительного исполнения судебных решений в регионе. Руководитель Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области Татьяна Безызвестных подвела итоги работы ведомства за 2025 год.
По словам Татьяны Безызвестных, сотрудники подразделений по обеспечению установленного порядка деятельности судов (ОУПДС) за год разыскали и установили местонахождение 160 человек, находившихся в розыске. Среди них 29 человек разыскивались за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.
Работа по установлению таких лиц ведётся в тесном взаимодействии с правоохранительными органами. Совместно с полицией Иркутской области проводятся специальные мероприятия, направленные на выявление и задержание граждан, скрывающихся от правосудия.
Отдельным направлением остаётся исполнение принудительных приводов граждан, которые умышленно не являются на судебные заседания. По постановлениям судей судебные приставы доставили в суд более 4 тысяч таких граждан. Как отметила руководитель регионального управления службы, этот показатель остался на уровне 2024 года.
Напомним, Следком Иркутской области в 2025 году зафиксировал снижение преступности на 7%. На 4% уменьшилось число тяжких и особо тяжких преступлений, на 3% — убийств. Масса преступлений, совершенных в состоянии опьянения в бытовых ссорах, также снижается.