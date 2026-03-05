Приставы Приангарья раскрыли судьбу скрывавшихся от закона преступников

По словам Татьяны Безызвестных, сотрудники подразделений по обеспечению установленного порядка деятельности судов (ОУПДС) за год разыскали и установили местонахождение 160 человек, находившихся в розыске. Среди них 29 человек разыскивались за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.