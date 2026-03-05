Ричмонд
Серия взрывов раздалась ночью над Сочи во время угрозы атаки БПЛА

Серия взрывов прогремела ночью над Сочи. Предварительно, ПВО отразила четыре волны атак беспилотников, пишет SHOT.

Источник: Life.ru

По словам очевидцев, в общей сложности слышали около 10 взрывов в районе Адлера, «Сириуса» и в Лазаревском районе Сочи примерно с 02:00 ночи. К утру угрозу БПЛА сняли, о чём в телеграм-канале сообщил мэр города Андрей Прошунин. Он предупредил, что обломки сбитых летательных устройств могут представлять угрозу, приближаться к ним опасно.

Всего за ночь российская ПВО отразила атаку 76 украинских беспилотников. Дроны сбивали над Саратовской, Ростовской, Волгоградской и Астраханской областями, Крымом и Краснодарским краем, а также Чёрным морем.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

