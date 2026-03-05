Ричмонд
UKMTO: у берегов Кувейта прогремел взрыв на судне и произошёл разлив нефти

В результате взрыва на судне у берегов Кувейта удалось избежать пожара, однако началась утечка нефти.

Источник: Аргументы и факты

Взрыв прогремел на судне возле берегов Кувейта, после чего началась утечка нефти, сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Британии (UKMTO).

Инцидент произошёл примерно в 55 километрах к юго-востоку от города Мубарак-эль-Кабир.

«Капитан танкера, бросившего якорь, сообщает, что видел и слышал мощный взрыв в районе левого борта, затем наблюдал, как небольшое судно покинуло зону видимости», — уточнил UKMTO на своей странице в социальной сети X*.

В центре отметили, что в отсеки судна затекла вода. При этом пожара на борту удалось избежать. Утверждается, что экипаж находится в безопасности.

Министерство внутренних дел Кувейта, в свою очередь, заявило, что взрыв случился на более далеком расстоянии от города Мубарак-эль-Кабир, чем указывает UKMTO. В МВД подчеркнули, что в этот момент судно находилось в акватории за пределами территориальных вод страны.

Напомним, 4 марта стало известно, что у берегов Шри-Ланки подводная лодка атаковала иранский фрегат Iris Dena, на борту которого, по данным агентства Anadolu, находились 180 человек. Позже Пентагон опубликовал видеозапись торпедной атаки на это судно. Замглавы МИД Шри-Ланки Арун Хемачандра сообщил, что из воды на месте затопления IRIS Dena извлекли не менее 80 тел погибших.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.