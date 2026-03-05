UKMTO: у берегов Кувейта прогремел взрыв на судне и произошёл разлив нефти

Министерство внутренних дел Кувейта, в свою очередь, заявило, что взрыв случился на более далеком расстоянии от города Мубарак-эль-Кабир, чем указывает UKMTO. В МВД подчеркнули, что в этот момент судно находилось в акватории за пределами территориальных вод страны.