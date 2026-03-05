Мужчина выстрелил из пистолета в сторону жилых домов и по автомобилю в Иркутске

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону, 43-летняя женщина обратилась с заявлением в полицию о том, что ночью неизвестный человек повредил ее припаркованный у дома Mitsubishi Space Wagon. Правоохранители выехали на место происшествия, где обнаружили повреждения от снарядов пневматического оружия. Полицейские опросили очевидцев, изъяли записи с камер видеонаблюдения, после чего установили и задержали подозреваемого.