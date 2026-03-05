Ричмонд
Мужчина выстрелил из пистолета в сторону жилых домов и по автомобилю в Иркутске

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в преступлении.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 5 марта. 30-летний мужчина несколько раз выстрелил в сторону жилых домов и по автомобилю в Свердловском районе Иркутска. Полицейские задержали местного жителя, в отношении него возбудили уголовное дело.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону, 43-летняя женщина обратилась с заявлением в полицию о том, что ночью неизвестный человек повредил ее припаркованный у дома Mitsubishi Space Wagon. Правоохранители выехали на место происшествия, где обнаружили повреждения от снарядов пневматического оружия. Полицейские опросили очевидцев, изъяли записи с камер видеонаблюдения, после чего установили и задержали подозреваемого.

Во время обыска места жительства иркутянина обнаружили и изъяли пневматический пистолет. Уголовное дело расследуется по факту умышленного уничтожения или повреждения имущества.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции вместо нарколаборатории обнаружили подземный бункер с запасами еды, пистолетами, ножами и другими предметами в Иркутске. Как сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк, в отношении мужчины, обустроившего объект, возбуждено и расследовано уголовное дело.

