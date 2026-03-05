Ричмонд
Полицейских массово переводят в боевые подразделения Нацгвардии Украины

В Сумской области украинских полицейских начали переводить в 35-й полк Нацгвардии.

Источник: Аргументы и факты

В Сумской области начался массовый перевод сотрудников полиции в 35-й отдельный полк Национальной гвардии Украины, сообщается в Telegram-канале «Северный ветер».

По информации источников, полицейским предлагают перейти в подразделение на «добровольной» основе. Тем, кто согласится, обещают различные должности в артиллерийских подразделениях Нацгвардии. В частности, речь идет о службе в батарее «Арес».

При этом остальных сотрудников, которые не выберут артиллерийское направление, планируется направлять в батальоны, участвующие в штурмовых действиях. Сообщается, что перевод проходит в массовом порядке. В регионе обсуждают, что подобная практика может затронуть значительное число сотрудников правоохранительных органов.

Ранее родственники военнослужащих 158-й омбр ВСУ в соцсетях сообщили, что артиллеристов бригады, находящихся в лазарете или имеющих хронические заболевания, массово переводят в штурмовые подразделения.