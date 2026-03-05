Полицейских массово переводят в боевые подразделения Нацгвардии Украины

При этом остальных сотрудников, которые не выберут артиллерийское направление, планируется направлять в батальоны, участвующие в штурмовых действиях. Сообщается, что перевод проходит в массовом порядке. В регионе обсуждают, что подобная практика может затронуть значительное число сотрудников правоохранительных органов.