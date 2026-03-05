Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Снег обрушил крышу жилого дома в селе Степном

На помощь хозяйке пришли всем селом.

Сейчас в Ричмонде: +11° 2 м/с 87% 762 мм рт. ст. +12°
Источник: ПСЧ № 245 села Степного

Сильный снегопад в среду, 4 марта, стал причиной частичного обрушения крыши дома в селе Степном Пластовского округа. На помощь хозяйке, матери погибшего на спецоперации бойца, пришли мужчины всего села, сообщает газета «Знамя Октября».

Прибывшие на место пожарные ПСЧ-245 обследовали дом и оценили техническое состояние конструкций. Были выявлены повреждения прилегающих конструкций: повреждена стена и частично разрушено крыльцо примыкающей веранды. Пострадавших в результате инцидента не было.

Односельчане помогли разобрать завалы в аварийном коридоре, на пострадавшей веранде, привели в порядок трубы отопления и отремонтировали крышу.

Хозяйка дома и соседи через газету поблагодарили всех неравнодушных.