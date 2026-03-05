Снег обрушил крышу жилого дома в селе Степном

Сильный снегопад в среду, 4 марта, стал причиной частичного обрушения крыши дома в селе Степном Пластовского округа. На помощь хозяйке, матери погибшего на спецоперации бойца, пришли мужчины всего села, сообщает газета «Знамя Октября».
Прибывшие на место пожарные ПСЧ-245 обследовали дом и оценили техническое состояние конструкций. Были выявлены повреждения прилегающих конструкций: повреждена стена и частично разрушено крыльцо примыкающей веранды. Пострадавших в результате инцидента не было.
Односельчане помогли разобрать завалы в аварийном коридоре, на пострадавшей веранде, привели в порядок трубы отопления и отремонтировали крышу.
Хозяйка дома и соседи через газету поблагодарили всех неравнодушных.