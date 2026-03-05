Снег обрушил крышу жилого дома в селе Степном

Прибывшие на место пожарные ПСЧ-245 обследовали дом и оценили техническое состояние конструкций. Были выявлены повреждения прилегающих конструкций: повреждена стена и частично разрушено крыльцо примыкающей веранды. Пострадавших в результате инцидента не было.